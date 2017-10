Grote openingsweek Breepark opgeschort; brandveiligheid in het geding

Breepark zou komende donderdag 12 oktober met een knallende feestweek officieel openen. Maar het hele feest kan nu niet doorgaan, omdat met name de brandveiligheid niet in orde is. ,,Voorzieningen zijn niet gereed of moeten nog aangepast worden, denk hierbij aan de installaties voor de brandveiligheid (sprinklerinstallatie) en brandwerende wanden'', zegt Depla.

,,Ik realiseer me dat het voor iedereen een teleurstelling is dat er op 12 oktober geen feestweek in het evenementencomplex van Breepark, als openingsweek van het complex. Breepark is een waardevolle aanvulling op de stad daarom betreur ik deze situatie.''

'Enorme teleurstelling'

Breepark betreurt het besluit. Algemeen directeur Henry Martens, die al eerder sprak van een 'gevecht tegen de regeltjes', reageert: ,,We keken met het personeel en alle partijen enorm uit naar de opening. De opbouw van het podium was in volle gang en de bars werden al ingericht. Het is een enorme teleurstelling dat we nu geen groen licht krijgen. Maar als de Gemeente vindt dat het de veiligheid van de bezoekers niet kan garanderen, dan hebben we dat te respecteren.''

De organisatie hoopte nog op een optie waarbij enkel de reeds goedgekeurde evenementenhal betrokken zou worden bij de activiteiten. Maar daar zag de gemeente Breda geen brood in.

Volledig scherm Henry Martens, algemeen directeur Breepark, op het dak van de evenementenhal. © EDWIN WIEKENS

Depla: ,,Kortgeleden heeft het gemeentebestuur de Nota evenementenbeleid vastgesteld. Hierin staat veiligheid als één van de belangrijkste criteria voor het verlenen van een evenementenvergunning. Veiligheid voor de bezoekers, de medewerkers en de omgeving. Daar zet gemeente in samenwerking met de hulpverleningsorganisaties zwaar op in.''

Breepark kijkt nu samen met gemeente Breda naar het volgende keurmoment. Het nieuwe streven is dat het gebouw gereed is om de Trouwbeurs op 21 en 22 oktober te laten plaatsvinden.

Vier Hoog Breda wil snel open

Ook Remco Witberg van activiteitencentrum Vier Hoog Breda, dat op de bovenste verdiepingen van evenementengebouw Breepark gehuisvest is, baalt. Al een week lang is hij gereed om open te gaan. Vier Hoog, met onder meer een bowling, lasergame en escape rooms, is goedgekeurd op brandveiligheid. Maar het gebouw zelf, en daarmee de ingang naar het centrum, dus nog niet.

,,Met een paar tijdelijke oplossingen hopen we toch donderdag nog open te kunnen gaan'', houdt Witberg een slag om de arm. ,,Morgen (woensdag) trekken we met volle kracht ten strijde. We willen zo graag open. Maar het is wat het is, de veiligheid staat voorop. We bekijken het per dag. Maar als ze ons morgenavond kunnen keuren, hoop ik donderdag open te kunnen gaan.''

Volledig scherm Vier Hoog toen het nog in aanbouw was. Inmiddels is het activiteitencentrum al een week gereed om open te gaan. © Breepark

Investering van 75 miljoen

Breepark is de nieuwe evenementenzone aan de A27 op wat voorheen Bavelse Berg heette. Het gebied van 25.000 vierkante meter bevat onder meer bioscoop Kinepolis, sportzaak Decathlon en een McDonald's. De evenementenhal, die net als het complete gebied de naam Breepark draagt, meet 70 bij 114 meter en kan 13.000 bezoekers aan. Naast Vier Hoog Breda gaan onder meer restaurants Vandaag en Happy Italy zich er vestigen.