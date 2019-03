Grote oefening helikoptercommando in Engeland

Hoe lek was Breda in 2018?

6 maart BREDA - Er hebben zich in 2018 bij de gemeente Breda 32 datalekken voorgedaan. In 22 van die gevallen is er gevoelige informatie uitgelekt. Twee documenten zijn zoek geraakt. Dat staat in een overzicht dat door wethouder Boaz Adank naar de gemeenteraad is gestuurd.