Grote muziekdemonstratie Breda gaat zaterdag door, ondanks Rotterdamse rellen

BREDA - Ondanks de rellen vrijdagavond in Rotterdam, gaat de grote muziekdemonstratie in Breda deze zaterdagmiddag gewoon door. Dat heeft het organiserende 076AAN laten weten.

DJ Joost Eras van de organisatie meldt geschrokken te zijn van de gebeurtenissen in Rotterdam. ,,Het was niet fijn om midden in de nacht wakker te worden gebeld met deze berichten.” Hij heeft onmiddellijk contact opgenomen met de politie. Eerst per Whatsapp, in de ochtend ook nog telefonisch. ,,Afgesproken is dat onze demonstratie doorgaat.” Wel zal er extra politie op de been zijn, zichtbaar en niet-zichtbaar, en past de organisatie de muziek iets aan. ,,We draaien een wat zachter genre.”

Liefde

De organisatie stuurde rond half twee zaterdagochtend meteen een statement rond. Daarin werd afstand genomen van de rellen in Rotterdam: ,,Wij distantiëren hier ons van. Het is logisch dat mensen er klaar mee zijn, dat zijn wij ook, maar laten we alsjeblieft proberen liefde voorop te stellen. Laten we verbinden, niet slopen. Laten we praten, niet de mond snoeren. Laten we liefhebben, niet haten.”

Het is de tweede muziekdemonstratie die 076AAN in Breda houdt. Ook in september trok een stoet met muziekwagens en DJ's door het Bredase centrum. Toen lag de focus vooral op de beperkende coronamaatregelen waarmee de horeca kampt.

Samenleving

Ook dit keer wordt een vuist gemaakt voor de horeca, wordt gedemonstreerd tegen maatregelen als de coronapas en 2G. ,,Maar we hebben het nu breder getrokken", zegt Eras. ,,We maken deel uit van een samenleving. Liefdevol komen we daarom ook op voor al die anderen die het zwaar hebben. Zoals ondernemers, maar ook zorgmedewerkers die gebukt gaan onder zware druk.”

Hoeveel mensen er zaterdagmiddag om 13.00 uur in Breda komen, weet Eras niet. Maar, gezien de geluiden die hij hoorde uit steden als Amsterdam, Utrecht en Maastricht, verwacht hij een grotere opkomst dan de vorige keer. Toen brachten de DJ's zo'n duizend demonstranten op de been. Hoe dan ook: ,,We doen er alles aan om er een liefdevolle, verbindende demonstratie van te maken.”

Een demonstratie die in Amsterdam zaterdag zou plaatsvinden tegen de coronamaatregelen, is wel afgelast vanwege de gebeurtenissen in Rotterdam.