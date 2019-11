Grote Markt in Breda loopt vol carnavalsvierders

OM vervolgt drie militairen die collega aftrekbewe­gin­gen lieten maken in zijn slaap op KMA in Breda

12:53 Het Openbaar Ministerie vervolgt drie militairen voor ontucht met een collega-cadet op de Koninklijke Militaire Academie in Breda in 2016. Volgens de aanklacht werd het slachtoffer ontkleed en gefilmd terwijl de drie hem aftrekbewegingen lieten maken in zijn slaap. Ook zou een van de drie militairen een borstel bij, of zelfs in de anus van het slachtoffer hebben gestoken.