Grote Kerk zoekt gulle vrienden tijdens Kerstmarkt

BREDA - De Grote Kerk van Breda was deze zondag het toneel van de jaarlijkse Kerstmanifestatie. Naast een kerstmarkt en kerstkoor was er ook veel aandacht voor de bejaarde dame zelf. Het eeuwenoude gebouw kan namelijk nog wel wat extra gulle vrienden gebruiken voor restauraties aan binnen- en buitenkant.

Bij de entree van de Grote Kerk wordt meteen duidelijk hoe kwetsbaar monumentale panden kunnen zijn. Pontificaal in het midden van de zaal staat steenkapper Pieter Verhecken te werken aan een nieuw ornament. Voor hem liggen afgebroken stukken Grote Kerk die in de loop der tijd naar beneden zijn gevallen. Een gevaarlijke situatie waaraan onlangs een toerist in Florence nog overleed.

Verhecken ziet een dergelijk ongeval in Breda daarentegen nog niet zo snel gebeuren. "De staat van deze kerk is goed, beter dan bij ons in België. Er wordt wat intensiever gerestaureerd." Doordat de vakman de ornamenten van dichtbij bekijkt ontdekt hij vaak persoonlijke creaties die zijn archaïsche collega's hierop achterlieten. Zo blijken er kattenhoofdjes verstopt te zitten tussen de stenen bloemen op een luchtbrug. Zelf voegt Verhecken, behalve zijn initialen, nooit een persoonlijke noot toe. "We herstellen. Wat was moet terug. Tegelijkertijd laat je bij zo'n grote restauratie altijd wel een stempel achter."

Voorzitter van de Vrienden van de Grote Kerk, Hans Canters, rekent uit dat de restauraties jaarlijks zo'n 500.000 euro kosten. Naast donaties verdient de kerk vooral geld door te dienen als evenementenlocatie. Zo werd er onlangs nog het foodtruckfestival Bumperkluiven gehouden. Canters ziet dat niet als iets godslasterlijk. "De kerk is bedoeld om mensen samen te brengen. Zolang dat met enige waardigheid gebeurt moet dat kunnen."