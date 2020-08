Grote Kerk richt permanente kapel in om gestorven dierbaren te kunnen gedenken

mijn coronavakantie Mijn coronava­kan­tie in ... Breda: 'Het is wat anders dan Lloret de Mar, niet dagenlang laveloos op het strand’

26 augustus Hoe vieren West-Brabanders in deze bijzondere zomer vakantie? Gewoon thuis, in eigen land of toch in het buitenland? Wat is er anders? Vandaag: Roos Roovers (22) uit Breda.