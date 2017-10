Grote Kerk Breda wil Vrienden hebben

Volledig scherm Grote Kerk Breda. Steigers en restauratiewerkzaamheden. Foto René Schotanus/Pix4Profs © Foto René Schotanus/Pix4Profs

Eric Westenburg weet het nog goed. Het was 1987. Als prins Ricus d'n Tweede van het Kielegat wilde hij met een hangmat van de kerk af springen. Alleen: ,,Mijn moeder overleed vlak voor carnaval." En zo sprong niet hij, maar zijn wat forsere invaller: prins Suus Qulequ. Die raakte de kerk lichtjes, waarop niet alleen de prins, maar ook een stuk kerk naar beneden zeilde.

Het was dat moment, zegt Westenburg: ,,Dat het opeens tot ons doordrong in wat voor erbarmelijke staat de Bredase Grote Kerk zich bevond." Een behoorlijk schokkende ontdekking. ,,De kerk, onze kerk, Dat is Breda." Stel je toch voor dat die verder afbrokkelde?

Het was duidelijk. Restauratie was geboden. En wat voor één. Een grote. En ook een behoorlijk dure. Daar was overheidsgeld voor te krijgen. ,,Maar alleen als ook de Grote Kerk zelf geld inlegde."

steunfonds

Hoe? Westenburg en enkele andere Bredanaars krabden zich eens achter de oren, dachten na en meenden: ,,De kerk is van ons allemaal, van heel Breda. Dus als we nou eens alle Bredanaars vragen geld te doneren? Dan kan dat een substantiële financiële bijdrage vormen." Het was inmiddels 1992. Het Steunfonds Grote Kerk was geboren.

Een kwart eeuw later is Westenburg niets van zijn aanvankelijke enthousiasme verloren. Met een brede armzwaai in de Grote Kerk wijst hij er maar weer eens op. ,,Hoe prachtig is dit monument." En hoe belangrijk dat ook volgende generaties als vanzelfsprekend de Grote Kerk als middelpunt van Breda zien? Alleen: ,,Na 25 jaar is het tijd voor nieuw bloed, nieuwe inzichten." Daarom? ,,Ja daarom draag ik zondag, tijdens een feestelijke bijeenkomst, de voorzittershamer -van wat inmiddels de Vrienden van de Grote Kerk heet- over aan Hans Canters."

Huiskamer

Canters die zich handenwrijvend op zijn nieuwe taak richt. Nieuw elan, nieuwe plannen, maar in essentie: ,,Verandert de doelstelling niet." Vrienden wil de Grote Kerk hebben. Mensen die elk jaar opnieuw bereid zijn 25 euro over te maken. Geld dat hard nodig is en blijft. ,,Want het is zoals Eric zegt: de kerk is als een huis. Om hem overeind te houden is onderhoud nodig." Keer op keer. Jaar in jaar uit.

Dan kan het natuurlijk dat de gemiddelde Bredanaar denkt: ,,Ja hallo, laat de overheid dat lekker betalen." Maar zo werkt het niet. Net als een kwart eeuw geleden telt de overheid alleen geld neer, als de Grote Kerk zelf ook over de brug komt. ,,Elke euro die zelf wordt opgehoest, wordt verdubbeld", zegt Canters.

Dus: ,,Blijft het noodzakelijk om Vrienden te maken." Zij zorgen met hun jaarbijdragen voor continuïteit, duurzaamheid. ,,We tellen nu 1500 vrienden, nog geen procent van de Bredase bevolking. Volgend jaar moeten dat er 2500 zijn", is Canters ambitieus. Dat betekent plannen verzinnen. Canters en zijn team zijn inmiddels al op dreef. Hebben al het nodige bedacht om geld in te zamelen. Te 'schooien', zoals Westenburg het noemt. Maar al is het schooien, het is voor een nobel doel: het behoud van de huiskamer van Breda.