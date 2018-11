Grote Kerk Breda oranje: Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen

Cijfers? Een op de vijf vrouwen in Nederland is wel eens slachtoffer geworden van fysieke mishandeling door haar partner. 45% is ooit slachtoffer geweest van fysiek of seksueel geweld in zijn algemeenheid. 73% heeft wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie.

Man krijgt huisverbod

Greetje Bos gaat het aan het hart. De wethouder geeft aan dat justitie steeds meer overgaat op het uit huis plaatsen van de dader. ,,Voorheen haalden we vrouw en kinderen er weg, maar dan straf je hen eigenlijk. Nu krijgt de man een huisverbod." Wat inhoudt dat de man er niet meer welkom is. In Breda werden op deze wijze het afgelopen jaar zo'n tachtig mannen uit huis geplaatst. Wat Bos betreft mogen dat er meer worden. ,,Het gebeurt achter de deur, dus we moeten het signaleren. Dat gaat steeds meer de goede kant op, maar het is ingewikkeld want je grijpt in op grondrechten. Er zijn genoeg juridische middelen om die ingreep te doen. Kinderen die opgroeien in het geweld wordt ook zoveel schade aangedaan. Ze zien geweld en ze leren dat dat normaal is."