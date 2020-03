Grote Kerk Breda brengt kleine kerkjes op de markt

Hij doet een beetje denken aan de beroemde KLM-huisjes. De Grote Kerk van wit keramiek. Met diep-blauwe, bijna zwarte dakpannen. Een verzamelobject met een lengte van 17 centimeter, een breedte van 10 centimeter en een toren die twintig centimeter de lucht in prikt. Ontworpen door Anika Meeuwis van Bee Company. ,,In opdracht van het Genootschap van de Grote Kerk", zegt kerkdirecteur Marieke Wiegel.

Zij pakt het kleine Grote Kerkje op, kijkt ernaar en vraagt dan: ,,Ken jij de film Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain?” In die film wordt een tuinkabouter opgevoerd die zogenaamd op wereldreis is. Vanuit talloze plekken stuurt de kabouter foto's naar huis waarop hij bij een toeristische trekpleister staat. ,,Dat bracht ons op een idee", zegt Wiegel.

Leuke klus

Een medewerker van de Grote Kerk zette het mini-kerkje in de sneeuw en schoot een plaatje, weer een ander fotografeerde hem tijdens carnaval voor café 't Tapperijke in Breda. En? ,,Nee, meer foto's zijn er nog niet. We zijn nog maar net met de actie gestart.” Er is op dit moment slechts een handvol miniaturen verkocht. Allemaal met een uniek volgnummer. Dat getal kunnen kopers, nu de verkoop net is gestart en er nog best veel miniaturen te koop zijn, zelf kiezen.