Grote Groene Doedag op Boerderij Wolfslaar met een sneeuwwit randje

De boomfeestweek is een initiatief van de Gemeente Breda en Staatsbosbeheer. Ongeveer 950 kinderen uit 43 groepen 7 van de verschillende Bredase basisscholen hebben afgelopen week deelgenomen aan diverse natuurprojecten. In en rondom Boerderij Wolfslaar vermaakten tientallen kinderen én hun ouders zich zondag Esmée (8) Klein Meulekamp en haar vriendinnetje Spohie (9) Tissen lieten zich door de kou niet tegenhouden.

Verrekijker

Zij liepen dapper mee met de vogelwandeling door de nabijgelegen natuurtuin van Landgoed Wolfslaar. 'Zeker tien' vogels hebben ze met hun verrekijker gespot. ,,Tellen meeuwen ook mee?" Wil Sophie weten. Want als dat zo is hebben ze er, zo denkt ze, misschien wel 11 gezien. Boomklevers, roodborstjes en zelfs een buizerd lietden zich zien. ,,Het was wel koud, maar nu zijn me weer binnen," stelt Esmée nuchter vast. De vriendinnen willen het liefst meteen door naar een van de andere activiteiten van de groene doedag.

De meeste activiteiten konden eenvoudig naar binnen verplaatst worden. Alleen het boomklimmen is definitief van het programma gehaald. ,,Dat zou mede vanwege de venijnige wind, te gevaarlijk zijn", legt Anton Lips namens de organisatie uit. ,,We willen met de boomfeestweek en deze doedag kinderen een verbinding laten maken met de natuur. We willen een stuk natuurbeleving tastbaar maken."

Volledig scherm grote groene doedag © Martijn Schraven

Jop (6), met de toepasselijke achternaam: van den Boom, heeft zojuist samen met zijn vader een nestkastje in elkaar getimmerd. Zijn broertje Tom (4) is samen met mama nog bezig aan een nestkastje. Er zijn vier verschillende bouwpakketten, in opdracht van de gemeente Breda gemaakt door de mensen bij de vogelopvang in Zundert waardoor ook de opvang profiteert van deze dag.

Koolmees

De nestkastjes zijn afgestemd op de specifieke woonwensen van Roodborstjes, boomklevers, spreeuwen en koolmeesjes. Zo heeft de spreeuw logischerwijs een grotere opening tot zijn beschikking dan een koolmees en zit bij de boomklever de opening aan de achterkant.

In een andere ruimte kijkt Jelina Joe-an Schouwenburg (4) ongeduldig toe hoe haar moeder een bijenhotel samenstelt. Ze is nog te klein om de bijgeleverde informatie over de alarmerende afname van het aantal wilde bijen tot zich te kunnen nemen, maar wil dolgraag haar steentje bijdragen door een bijenhotel in de tuin te plaatsen. En ze wil graag een ijsje uit een van de aanwezige foodtrucks. Daarvoor is het immers nooit te koud.