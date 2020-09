Grote gasingreep Breda: ‘Misverstand dat Hoge Vucht en Schorsmolen als eersten van het gas moeten’

Een verkeerd beeld dat een eigen leven is gaan leiden, is volgens de wethouder het verhaal dat Schorsmolen en Hoge Vucht als eerste wijken afscheid moeten nemen van hun gaspit. ,,Dat is een misverstand’’, aldus Bos. ,,Het zijn pilotwijken, waar we onderzoeken wat er nodig is om van het gas af te gaan. Die ervaringen gebruiken we, zodat we de verschillende wijken tegen elkaar kunnen afwegen. Maar het aanwijzen van wijken gebeurt pas ergens eind volgend jaar.’’