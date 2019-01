Grote financiële problemen bij vv Baronie: ‘Als we nu niks doen, bestaan we straks niet meer’

Adank over ‘tegenpres­ta­tie’ Breda: ‘Ik ben er het liefst snel weer vanaf’

7:00 BREDA - Bredanaars in de bijstand moeten nu echt aan de slag. Want: geen ‘tegenprestatie’ betekent geen uitkering. ,,Maar we gaan er niet met de zweep over’’, zegt wethouder Boaz Adank. ,,Het belangrijkste is dat we deze mensen op weg helpen naar een betaalde baan.’’