Grote drukte bij Vakantiebeurs Breda

BREDA - De zesde editie van Vakantiebeurs Breda vindt zondag plaats in het Rat Verlegh Stadion in Breda. Na eerdere edities bij Reisburo Relik & Van Hooft aan de Nieuwe Ginnekenstraat en bij Strand Binnen, is nu gekozen voor een grotere opzet. De verwachting vooraf: zo’n 3000 bezoekers. Het is er echter al sinds de opening om 11 uur erg druk.

‘Buikpijn’ kreeg Rob Jongmans er vooraf van. Via de website van de Vakantiebeurs Breda werden alle presentaties al snel compleet volgeboekt, als voorproefje dat het inderdaad druk zou worden. ,,Die presentaties zijn nieuw, daarom is het NAC-stadion zo’n perfecte locatie. Die waren bij Strand Binnen niet mogelijk”, legt Jongmans uit.

Dat het bij Chris Zegers vol zou lopen was vooraf wel de verwachting, maar iedere presentatie -over cruise vakanties, Zuid-Afrika, Canada, Ijsland, Noorwegen, Argentinië & Peru: vol. ,,Ik had liever een volboeking van 90% ofzo vooraf. Dat men er nog spontaan bij kon. Maar goed: er zijn altijd mensen die niet op komen dagen, natuurlijk.”

Tijdens de Vakantiebeurs Breda presenteren leveranciers van reizen zich, zoals reisbureaus en airlines. Volgens Jongmans zijn met name Spanje en Portugal onverminderd in trek. Nieuwkomers in populariteit zijn Noorwegen, Zuid Amerika en cruisevakanties.

,,De tijd dat dat allen pensionado’s op cruise gingen is voorbij. Tegenwoordig gaan ook hele gezinnen mee. Je bezoekt op die manier al reizende heel veel landen en aan boord is een enorme variatie aan vertier. Het is een stuk betaalbaarder geworden dan voorheen”, denkt Jongmans.

Ook landen als Turkije en Egypte ‘krabbelen op’ na mindere tijden, als gevolg van politieke onrust en aanslagen. Buiten Europa zijn de Verenigde Staten in combinatie met Canada in trek en ook Zuid Afrika krijgt meer en meer aandacht. De populariteit van Frankrijk is dalende.