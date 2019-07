Grote drukte bij Hazeldonk voor gratis vakantiecheck ANWB

HAZELDONK/BREDA - Een aardige file op de parkeerplaats langs de A16 bij Hazeldonk, zaterdagochtend. De ANWB hield er een controle van auto’s, caravans en aanhangers, voor iedereen die maar wilde. Doel: mensen helpen met een laatste check voor hun reis naar hun vakantiebestemming in Frankrijk of Spanje, en bewustzijn kweken om alert te zijn op gevaarlijke situaties.

,,We zijn vanmorgen om zeven uur begonnen, en gaan door tot de middag”, zegt ANWB-woordvoerder Markus van Tol. ,,In die vijf uur checken we zo'n honderd voertuigen, caravans en aanhangers. Over het algemeen constateren we dat de mensen best goed voorbereid aan hun vakantiereis beginnen. Gelukkig maar.”

Remmen, banden en ruiten

De rij van voertuigen komt langs enkele controleposten, waar vrijwilligers van de ANWB - er is een respectabel legertje opgetrommeld - de auto's controleren op zaken als remmen, verlichting, banden en ruiten. Ook alle vloeistoffen worden gecontroleerd, net als de belading van caravans.

Quote We zien nog vaak caravans die te zwaar beladen zijn, wat met name bergaf tot grote problemen kan leiden Mickel van Erp

Met name op dat laatste is vaak het een en ander aan te merken. Op de vraag wat dan, roept Van Tol er een collega bij. ,,Mickel van Erp is mijn naam, en ik ben gespecialiseerd in alles wat met caravans te maken heeft. We zien nog vaak dat die te zwaar beladen zijn, wat met name bergaf tot grote problemen kan leiden. Zoals scharen. Hoe mensen kunnen bepalen tot welk gewicht ze hun caravan kunnen beladen, is niet simpel uit te leggen. Dan kunnen ze beter naar onze site gaan: anwb.nl/experts. Daar staat alles helder uitgelegd.”

Oud autootje

Quote Kost niks en je weet dat je veilig de weg op gaat. Prima service dit Gino Samy Gino Samy is een 25-jarige Amsterdammer. Zijn (ooit) goudkleurige Suzuki is bijna even oud, maar gezien de respectabele leeftijd mankeert er verrassend weinig aan het autootje. ,,De accu heeft zijn beste tijd gehad en er is een halve liter motorolie ingegaan", zegt Samy tevreden. ,,Ik ga niet op vakantie, maar ik kwam hierlangs en ik dacht 'even checken kan geen kwaad'. Kost niks en je weet dat je veilig de weg op gaat. Prima service dit.”