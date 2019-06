Grote cultuurspelers Breda moeten podium delen met kleinere initiatieven

Verkrach­ting Eritrese vluchte­ling bewezen, jaar cel voor de dader

15:17 BREDA - De rechtbank heeft een man veroordeeld, omdat die in Breda een Eritrese vluchteling heeft verkracht. Waarom zou die vluchteling liegen over een verkrachting uit schaamte, terwijl hij er ook voor had kunnen kiezen om niemand erover te vertellen, is een van de belangrijkste bewijsoverwegingen. De man kreeg 12 maanden cel.