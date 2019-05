Grote controle treinverkeer Breda, een persoon aangehouden

Auto slaat over de kop op oprit A58 bij Breda na botsing met handha­vings­bus­je

18:45 BREDA - Een automobiliste is na een botsing met een auto van Handhaving Breda over de kop geslagen op de oprit van de A58 bij Breda. De bestuurster is met onbekende verwondingen door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.