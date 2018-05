Grote controle in West-Brabant bij tweedehands goederenwinkels, handelaar betrapt op illegale bewoning

UPDATE + VIDEO Piloot (62) uit Goes overleden bij crash van reclame­vlieg­tuig­je bij Breda Airport, vliegver­keer ligt stil

16:46 BOSSCHENHOOFD - Een reclamevliegtuigje is donderdagmorgen rond 11.00 uur neergestort nabij Breda Airport. De 62-jarige piloot uit Goes is hierbij om het leven gekomen. Het toestel is na de crash in brand gevlogen en brandde helemaal uit. Het vliegverkeer op Breda Airport ligt momenteel stil.