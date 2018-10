Grote brand in loods bij afvalverwerker Ecopark aan Hazepad in Breda

Frank Masmeijer weer op vrije voeten, na arrestatie in Breda, maar moet paspoort inleveren

18:06 AMSTERDAM/BREDA - Frank Masmeijer, de voormalige quizmaster die dinsdag in Van der Valk Hotel Princeville in Breda werd opgepakt, is weer op vrije voeten. De rechtbank Amsterdam heeft donderdagmiddag beslist dat hij zijn proces, dat 16 november begint, in vrijheid mag afwachten.