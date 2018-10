Grote brand in loods bij afvalverwerker Ecopark aan Hazepad in Breda, sein brand meester gegeven

BREDA - Aan het Hazepad in Breda is donderdagavond omstreeks 21.15 uur brand uitgebroken. Het ging om een grote brand in een loods bij afvalverwerker Ecopark. Even na 23.00 uur werd het sein ‘brand meester’ gegeven.

Er was sprake van grote rookontwikkeling. De brandweer rukte uit met drie tankautospuiten, een hoogwerker en een schuimblusvoertuig, zo meldde de Veiligheidsregio.

Lees ook Brabantse afvalbergen steeds vaker in de fik Lees meer

De loods, die 70 meter bij 35 meter groot is, wordt gebruikt voor de opslag en overslag van afval. Er lag gft-, huishoudelijk en grof afval opgeslagen, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio. De brand ontstond in het afval, dat de loods werd uitgereden om het blussen te vergemakkelijken. In totaal ging het om circa 120 kuub afval, dat in een van de hoeken van de loods lag.

De officier van dienst van de brandweer die ter plaatse was, zei dat het het aan het goede blussysteem van de loods te danken was dat de brand snel kon worden geblust. Het systeem, een soort sprinklers, startte automatisch zodra de brand uitbrak. Door het blussysteem ontstond veel stoom, waardoor het leek of er heel veel witte rook uit de loods kwam. Doordat de brand alleen in het afval woedde en het blussen snel startte, is de loods zelf niet of nauwelijks beschadigd.

Rookoverlast

De Veiligheidsregio waarschuwde voor rookoverlast en adviseerde omwonenden ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen.

Accu's

Bij de brand vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand is vermoedelijk broei in het afval. Volgens bedrijfsleider Henri Boom komt het ook regelmatig voor dat mensen accu's of batterijen bij het afval gooien, die brand kunnen veroorzaken.

Het nablussen van het afval zal vermoedelijk nog uren duren.