Grote brand achter cafe Bruxelles op de Havermarkt, veel rookontwikkeling in Breda

Man brengt auto niet terug na proefrit en wordt na paar weken opgepakt

16:06 BAARLE-NASSAU - Een 46-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een bekende van de politie heeft geprobeerd een auto te verduisteren. Hij maakte op dinsdag 23 januari een proefrit vanuit een bedrijf in het Drentse Eelde, maar bracht deze vervolgens niet terug. De man werd woensdagmiddag rond 17.00 uur opgepakt in Baarle-Nassau.