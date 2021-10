Grote attractie op Bredase kermis ingestort door noodweer

Breda en BUas zetten samen nog meer in op esports: ‘Veel meer dan gaming alleen’

18 oktober BREDA – Breda krijgt een fieldlab om de mogelijkheden van esports verder te onderzoeken. Dat en meer is beschreven in een samenwerkingsverband dat de gemeenten Breda University maandag hebben getekend. De ondertekenaars hopen hiermee de stad mee te krijgen in de groeiende wereld van competitieve gaming. Met het contract is een bedrag gemoeid van 20.000 euro per schooljaar.