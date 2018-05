Grote actie tegen No Surrender door Brabantse politie: vijf arrestaties, tipgever beveiligd

Video Scooterrij­der rijdt meisje in Park Valkenberg aan en vlucht, moet terugkomen want politie heeft kenteken

14 mei BREDA - Een meisje dat in Park Valkenberg liep, is door een jongen op een scooter aangereden in Breda. Hij is doorgereden, terwijl zij gewond op de grond lag. Hij moest later teruggekomen, omdat de politie zijn kenteken had.