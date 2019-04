Grote actie politie: 17 auto's ‘afgepakt’ en 8 verdachten opgepakt

Op acht verschillende locaties in de regio, in Oosterhout, Breda en Nieuwendijk, is de politie vandaag met zestig man actief. Daarbij wordt samengewerkt met onder meer de belastingdienst, gemeentes, Belastingsamenwerking West-Brabant, Openbaar Ministerie en Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Dure auto's

Speerpunt van de actie is het in beslag nemen van auto’s van mensen van wie het inkomen niet in verhouding staat tot hun uitgavenpatroon. Anders gezegd: hoe kan het dat sommigen in dure auto’s rondrijden, terwijl ze nauwelijks inkomen hebben of van een uitkering leven?