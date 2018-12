Grote ABBA Show zet voor de tweede maal Zundert op zijn kop

BREDA - Voor het tweede jaar op rij scoort De Grote ABBA Show volle zalen in het Cultuurcentrum in Zundert. Het dorp lijkt geen genoeg te kunnen krijgen van de tributeband die volledig wordt bemand met muzikanten uit de omgeving. Of er ooit nog een vervolg komt is volgens bassist Tim Hereijgers echter de vraag, want eigenlijk zijn de muzikanten helemaal geen fan van tributebands..



Hoe heb je de tweede editie van De Grote ABBA show ervaren?

Het ging supergoed! We waren twee keer helemaal uitverkocht en het publiek was nog uitzinniger dan vorig jaar. Dat zie je vooral aan de reacties uit het publiek en hoe ze meezingen. Op het einde speelden we een aantal grote klappers zoals Mamma Mia en Waterloo en de hele zaal zong en danste mee.

Hoe is het idee voor de Grote ABBA show ontstaan?

Joep de gitarist en ik leek het leuk om ABBA te spelen. Het was eigenlijk de bedoeling om klein te beginnen in een café. Ons plan werd rondverteld en mensen waren enthousiast, dus toen is er besloten om er een grotere show van te maken. Zangeres Lucia had hier al ervaring mee en zodoende hebben we een goed plan gemaakt met professionele belichting, geluid en dansers.

Wat maakt ABBA zo goed?

ABBA is een one-of-a-kind band! Ik kan geen andere muziekgroep bedenken die in de buurt komt, misschien de Bee Gees. De liedjes van ABBA zijn echt gemaakt om in een grote ruimte te spelen en je kunt er altijd goed op dansen. Ik ben een Beatles fan, maar ik denk niet dat zij zoveel catchy nummers hebben gemaakt als ABBA. Zij horen in het rijtje Beatles, Prince en Queen.

En wat maakt jullie zo'n goede tributeband?

We zijn geen permanente coverband en we nemen het heel serieus. Vaak zie je bij andere tributebands dat ze zich gaan verkleden als ABBA, maar daar zijn we uitgesproken tegen. Het wordt dan een beetje een farce en we willen serieus omgaan met het materiaal. Verder hebben we een grote band met 10 leden, dat is puur gedaan om het zo groots mogelijk te maken.

Heb je een verklaring waarom ABBA zo populair is in Zundert?



Ik denk dat ABBA waar dan ook populair is. Ons voordeel is dat we bijna allemaal uit Zundert komen en hier ook bijna allemaal een muzikaal verleden hebben. We zijn daardoor herkenbaar, maar ABBA zelf? Dat is universeel.

Smaakt het succes van de afgelopen dagen naar meer ABBA-optredens?

Die vraag krijgen we vaker en eerlijk gezegd weten we dat nog niet zo goed. Wel willen we geen tributeband worden die door het hele land reist. We willen het leuk houden voor onszelf en het zal daarom sowieso incidenteel blijven.

Heb je nog tips voor mensen die zelf een ABBA band willen beginnen?