Grootste ‘silent disco’ ooit in Breda

Bij een silent disco horen mensen muziek via een koptelefoon en kunnen daar op gaan dansen. Niet iedereen hoort daarbij per se dezelfde muziek.

“Je ziet vaak kleinere silent disco’s op festivals en het effect is altijd heel komisch omdat mensen vaak mee aan het zingen zijn of omdat in verschillende stijlen gedanst wordt. Ik heb eens gepeild of er interesse was in een XXXL-versie. En die bleek er inderdaad te zijn,” zegt Billy Zomerdijk van het organiserende bureau Local Motion.