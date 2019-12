Grootste sauna van Brabant wil medio 2021 deuren openen in Chaam

Affaire ‘seksagent’ krijgt juridisch staartje

16:18 Een slachtoffer van de wijkagent uit Ulvenhout die in 2015 ontslagen werd nadat bekend was geworden dat hij in diensttijd met tal van vrouwen een seksuele relatie aanknoopte en sommigen van hen lastig viel, is naar de Raad van State gestapt. Ze hekelt de rol van het politiekorps in de zaak.