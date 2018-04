Groot zonnepark op Bavelse Berg

Parkachtige omgeving

Donderdag wordt het plan besproken door de gemeenteraad. Die moet er mee instemmen omdat een zonnepark niet past in het bestemmingsplan (want dat gaat uit van een 'parkachtige omgeving met gebouwen gericht op vrijetijdsbesteding').

De invulling met gebouwen is momenteel financieel niet haalbaar. Vandaar dat de gemeente mee wil werken aan een (tijdelijk) alternatief. Dat is dan wel voor een geruime tijd want zonnepanelen gaan tussen de vijftien en twintig jaar mee.