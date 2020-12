Groot winkelbedrijf en maisonnettes op plaats van vroeger Vögele in Zundert

ZUNDERT - Het pand in hartje Zundert waar ooit de Vögele zat en later modezaak Miller & Monroe, krijgt een facelift. Dat heeft het college bekend gemaakt.

Het gaat om een gebouw op een behoorlijk beeldbepalende plaats in het Zundertse. Op de hoek van de Molenstraat en de Markt. Grenzend aan het plein met het raadhuis.

Bedoeling is dat het tot op het casco wordt afgebroken. Vanaf daar wordt het opnieuw opgebouwd, gerenoveerd en getransformeerd.

Big Bazar

Op de begane grond vestigt zich ‘een grote winkelketen'. Welke? Dat is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk gaat het om een Big Bazar. Althans die naam is in de bouwschetsen op de ruiten getekend.

Wat in elk geval klip en klaar is, is dat boven de winkel, vier maisonnettes worden gebouwd. Dat zijn appartementen met twee verdiepingen.

Wethouder Kok is daar superblij mee. ,,Uniek. Deze woonvorm is nieuw in het centrum van Zundert.” Het worden appartementen in het middeldure huursegment, schrijft hij. ,,Daar is veel vraag naar.” En. conform de uitgangspunten in de deze week vastgestelde Woonvisie, wordt vooral dat in de gemeente gebouwd waar behoefte aan is. ,,Daar voldoen we aan.”

Rotte kies

Bij de plannen worden in één moeite door ook de achter de Vögele liggende Markt 4 en Markt 6 betrokken. Die staan er ook niet al te fraai bij. Zo wordt: ,,Een rotte kies uit het centrum van Zundert getrokken", zoals de wethouder het in een persbericht verwoordt. Of, netter: de gehele hoek Markt-Molenstraat, het zogeheten Markt-Zuid, krijgt een kwaliteitsimpuls.

Om de beeldkwaliteit van het pand op de voor Zundert belangrijke plek te waarborgen, wil het college in de omgevingsvergunning voorschriften opnemen over bijvoorbeeld de etalages en de bestickering.

Schooltje Van Gogh

Eigenaar van het voormalige Vögele-pand is de Zundertse projectontwikkelaar Maas-Jacobs. Die zocht lang naar een goede invulling voor de Zundertse centrumhoek. ,,We zijn erg blij dat we middels deze transformatie een hoogwaardige en duurzame invulling kunnen geven aan deze beeldbepalende hoek voor Zundert", aldus directeur Kris Maas van Maas-Jacobs.

De hoek van de Markt kent een rijke historie. Zo stond er ooit de dorpsschool waar Vincent van Gogh nog heen ging. Later was het de plek van hotel Mont Blanc.