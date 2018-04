Groot tekort basisleerkrachten en technici dreigt in Breda

BREDA - Nergens in Breda ontstaan de komende zes jaar zoveel vacatures als in het basisonderwijs. Het invullen van die plekken zorgt voor 'zeer grote knelpunten', zo blijkt uit de verwachting van de Economische Barometer 2018.

Het typeert de situatie waarin de bloeiende Bredase economie momenteel verkeert. De werkgelegenheid is in 2017 sterk gegroeid (met 2,1 procent ten opzichte van het jaar daarvoor naar 103.900 arbeidsplaatsen). De Barometer vat de economische ontwikkelingen van de gemeente Breda samen in het cijfer 7,2. Flink hoger dan de 6,3 die Breda in 2016 kreeg. Dat maakte wethouder Boaz Adank (Economische Zaken) vanavond bekend tijdens de Baronie Business Awards in de Grote Kerk.

Volledig scherm Vacatures en werkloosheid in Breda 2007-2018 © Economische Barometer Breda 2018 Dat betekent dat de Bredase economie ook komend jaar in de lift zit. En dat merkt de Bredanaar. Aan het stijgende aantal vacatures bijvoorbeeld. Naast leerkrachten in het basisonderwijs zijn ICT- en technische beroepen gewild. In totaal staan ruim 10.000 vacatures in Breda open.

Signaleren

,,De Economische Barometer is een oproep aan onder meer de onderwijsmensen: jullie moeten het beroep weer aantrekkelijk maken'', zegt wethouder Adank. Hoe daarop in te springen? Dat laat Adank over aan het onderwijsveld zelf. De Barometer is volgens hem slechts een 'signaleringselement': ,,Onze economie stijgt flink, dat is positief en daar kunnen veel mensen garen bij spinnen. Maar het laat ook zien waar nog werk te verzetten is. Daar kan Breda ook weer zijn voordeel mee doen.''

Tekst loopt verder onder graphic.

Volledig scherm Totaal aantal werkzame personen inclusief uitzendkrachten in Breda 2004-2018 © Economische Barometer Breda 2018

Dat het goed gaat is ook af te lezen aan de werkloosheidcijfers. Eind 2018 is naar schatting 3,5 procent van de Bredase beroepsbevolking werkloos. Dat komt neer op 4.800 personen. Ruim de helft lager dan in 2015, toen dat cijfer piekte: 12.500 inwoners zaten toen zonder werk thuis.

Optimistisch

Verder opvallend: het aantal bedrijven dat zich in Breda vestigt nam vorig jaar toe met 675. Het aantal startende ondernemingen daalt echter, voor het tweede jaar op rij.

Moeilijk om volgend jaar weer te evenaren, dat optimistische cijfer van een 7,2. ,,Klopt'', beaamt Adank. ,,We moeten nu dan ook kijken hoe we willen doen. Waar valt winst te behalen? De krapte op de arbeidsmarkt en de afname van de werkloosheid zijn van die punten.''

De Barometer is een initiatief van Rabobank, de gemeente Breda en Avans.