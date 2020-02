Groot onderzoek naar Albanese drugsbende, mannen uit Breda en Etten-Leur opgepakt

BREDA - Drie mannen zijn donderdagochtend in Breda en Etten-Leur opgepakt in een groot internationaal onderzoek van Europol naar drugssmokkel. De mannen maakten vermoedelijk deel uit van een grote bende.

Het gaat om een 31-jarige man en een 29-jarige man uit Breda en een 28-jarige man uit Etten-Leur. Zij zouden deel uitmaken van een groot internationaal crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugssmokkel. De leider van die bende is ook opgepakt, aldus de politie. Dat gebeurde in België.

Doorzoekingen en hennepkwekerijen

De politie deed onder leiding van Europol in Nederland drie doorzoekingen: in Breda en in Etten-Leur. Tegelijkertijd vielen agenten ook panden in België, Spanje, Frankrijk en Duitsland binnen. Volgens Europol zijn de aanhoudingen verricht in verband met een ‘groot crimineel netwerk’ uit Albanië. De mannen worden verdacht van drugssmokkel tussen Zuid-Amerika en Europa door het gebruik van zeecontainers. De drugs werden gesmokkeld in de containers en verder verspreid in Europa door voertuigen met geavanceerde verborgen ruimtes.

Het vermoeden bestaat dat dezelfde groep verantwoordelijk is voor het beheren van hennepkwekerijen in Spanje en Duitsland. De marihuana werd daar bewerkt en verwerkt, voordat het overgebracht werd naar Europese landen voor handel en distributie.

Drugs en geld

Het onderzoek leidde in totaal tot negen arrestaties in België, zes in Spanje, drie in Nederland, zes in Duitsland en één in Frankrijk. 30 panden zijn doorzocht en zes hennepkwekerijen ontmanteld. 60.000 euro aan contant geld werd in beslag genomen, maar ook mobiele telefoons, wapens en munitie.

Europol meldt dat het onderzoek naar de drugsbende al begon in 2017. In totaal hielpen maar liefst 600 agenten mee aan het onderzoek door heel Europa. De criminelen brachten de drugs in zeecontainers naar België en verspreidden het vanuit daar over de rest van Europa.