Groot of klein, geen enkele sportclub komt zonder kleerscheuren uit coronacrisis

,,Geen enkele sportclub in Breda komt ongeschonden uit de coronacrisis. Iedereen teert in op zijn reserves, maar er staat geen enkele sportvereniging op omvallen”, zegt sportwethouder Daan Quaars nu hij het steunpakket van de gemeente, dat vorige week werd goedgekeurd door de gemeenteraad, kan inzetten. Quaars kan het weten, omdat hij sinds half april wekelijks met alle clubs via een onlinevergadering heeft overlegd. Het steunpakket van 7 miljoen euro voor sport, economie, zorg en cultuur in Breda vangt ook bij sportclubs klappen op.