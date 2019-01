Groot appartementencomplex op locatie Rooi Pannen in Breda

BREDA - Op de locatie van scholengemeenschap De Rooi Pannen aan de Tuinzigtlaan in Breda komt zeer waarschijnlijk een groot appartementencomplex. “Dit is een locatie die zich leent voor meer dan 150 appartementen,” zegt Wijnand van der Velden van Somnium Real Estate uit Rijsbergen.

Somnium heeft samen met aannemersbedrijf Van Agtmaal uit Oudenbosch en ontwikkelaar Maas-Jacobs uit Zundert een consortium gevormd dat de locatie heeft aangekocht van De Rooi Pannen. “We zijn nu in gesprek met onder andere de gemeente over hoe het programma er uit gaat zien en de precieze aantallen woningen die er kunnen komen,” aldus Van der Velden. Voor het ontwerp is architectenbureau JMW uit Tilburg ingeschakeld.

Lees ook Waar gaat Breda woningen bouwen? Lees meer

Divers aanbod

Het consortium denkt in elk geval aan een divers aanbod met appartementen, voornamelijk in het goedkope en middeldure segment. De bedrijven spelen daarmee in op de ambities van het huidige Bredase stadsbestuur. Dat wil in de komende vier jaar 6000 woningen bouwen, waarvan 1200 in het goedkope (sociale huur) segment 1800 in het middeldure segement.

De Rooi Pannen-locatie (tegenover de ingang van begraafplaats Zuylen) ligt naast het grote studentencomplex Easystreet. “Hoogbouw zou daar stedenbouwkundig goed ingepast kunnen worden”, zegt Van der Velden. Easystreet is gebouwd door Van Agtmaal, terwijl een andere deelnemer uit het consortium, Maas-Jacobs, aan de achterkant van De Rooi Pannen bezig is met woningbouwproject Haag 5. “De directe omgeving wordt dus herontwikkeld tot een aantrekkelijke woonomgeving,” aldus Van der Velden.

Wanneer met de bouw van het nieuwe appartementencomplex begonnen kan worden, is nog niet bekend. Er moet eerst nog een hele procedure worden gevolgd. Zo moet het bestemmingsplan voor de locatie worden veranderd.

Seeligkazerne