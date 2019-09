Grondige controle op taxichauffeurs in nachtelijk Breda

COLUMN Even rekenen: ‘An­ti-homotaal’ op 0,7 procent van alle basisscho­len

9:00 Soms word ik wel eens door mijn eigen krant op het verkeerde been gezet. ‘Anti-homotaal ook hier in schoolboeken’ kopten wij vrijdag boven een artikel. Vervolgens bleek het een genuanceerd stuk te zijn waarin Mohammed Talbi, bestuurder van vier islamitische scholen in de regio, zich de kritiek aantrok en zei er van te willen leren. De totale ondergang van onze boreale samenleving blijft dus nog even uit.