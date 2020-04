Groep van 75 crossers luistert niet als politie ingrijpt in Bosschenhoofd, ‘onacceptabel gedrag’ gaat verder bij station Lage Zwaluwe

Wie helpt De Blauwe Kamer in Breda door de crisis heen, nu de dagbeste­ding wegvalt?

3 april BREDA - Op De Blauwe Kamer in Breda verblijven ruim honderd visueel en verstandelijk beperkte bewoners die geen bezoek meer mogen ontvangen. De situatie voor deze zeer kwetsbare groep is uitermate schrijnend, ook voor familie en medewerkers. Zeker nu de dagbesteding is weggevallen.