Groep stappers probeert portier weg te trekken bij deur café Breda: politie grijpt in

Op zoek naar avontuur in de Grote Kerk van Breda

20 januari BREDA - Wordt het Japan, Butan, Colombia, of toch maar die bootreis naar Antarctica? In de Grote Kerk in Breda is het deze zaterdag en zondag een vraag die in heel wat hoofden speelt. De kerk is twee dagen lang het toneel van een vakantiebeurs voor bijzondere reizen. Voor het tweede jaar vindt die in Breda plaats.