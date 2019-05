GroenLinks in Breda is bezorgd over ‘ontbossing’ in het Mastbos

Raadslid Hilrieke Nauta van GroenLinks trekt aan de bel na een uitzending van EenVandaag over bijstoken van biomassa met bomen in kolencentrales. ,,Wij maken ons daar zorgen over, want het gebruik van vaak honderd jaar oude bomen zorgt er in rap tempo voor dat we minder CO2 kunnen vasthouden. En er minder schone lucht voor terug komt”, aldus Nauta.