Groenhuis en Weeghreyse winnen Zundertse cultuurprijs

Essentieel voor vorming identiteit

Meer beschouwend brak Zopfi een lans voor cultuur als "essentieel voor de vorming van identiteit. Deze prijzen sluiten aan bij de tijd waarin we leven. Er is, na jaren van crisis, weer ruimte voor zelfontplooiing en identiteit. Maar doordat er de laatste jaren zo veel is gedecentraliseerd, hebben de gemeenten veel moeten bezuinigen. Ook op cultuur. En wat mij betreft is de rek er nu wel uit, de grens is in zicht. Plaatsen als Zundert en Rijsbergen kenmerken zich door hun gemeenschapszin. Hoe kunnen we er als gemeente voor zorgen dat we die kenmerkende saamhorigheid verstevigen?"

Het klonk de bezoekers van de geanimeerde avond waarschijnlijk als muziek in de oren. Maar waar Groenhuis al op de hoogte was gebracht van wat deze avond hem zou brengen, was de tweede winnaar van de Cultuurprijs blij verrast. Museum de Weeghreyse stond vrijdag nog negatief in deze krant, omdat de nieuwe eigenaar van het gebouw, ontwikkelaar Maas-Jacobs, het museum er per 15 december uit wil hebben. Namens het bestuur nam Annie Graumans de prijs in ontvangst. "Dit is een totale verrassing. Toen de gemeente belde of ze hier de prijzen mochten uitreiken, zeiden we 'ja natuurlijk, dit is er als culturele ontmoetingsplek een gezellige locatie voor'. En ja, het is waar dat we er eind van het jaar uit moeten. Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten. We moeten rondkijken en hopen dat we een nieuwe plek vinden."