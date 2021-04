Groene Buurtjes in Breda: NK-tegelwippen kent alleen maar winnaars

BREDA - Meer groen, minder hittestress in de zomer. Op 55 verschillende plekken in de Bredase wijk Belcrum is afgelopen zaterdag groen aangeplant ter vervanging van steen. In totaal ruim meer dan 200 vierkante meter. En er komen nog een aantal groenstukken bij. ‘Groene Buurtjes’ is een project waarbij bewoners samen hun wijk groener maken. De wijkraad initieert, de bewoners participeren en de gemeente faciliteert.

Niet alleen in Breda worden stoeptegels gelicht, in steden door heel Nederland zijn mensen bezig met de vergroening van de wijk. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft er een ludieke wedstrijd aan gekoppeld: het NK tegelwippen. Breda staat momenteel elfde. In de ranglijst wordt het aantal tegels per 1000 inwoners (TPI) afgezet tegen het aantal ‘gewipte’ tegels. In Breda met een TPI van 12.948 verdwenen al 2385 tegels. ,,Maar”, zo voegt Marine Kreuger van de gemeente Breda hier aan toe, ,,daar zijn de tegels die vandaag in de Belcrum verdwijnen en die van een ander recent project nog niet in meegeteld.” Breda zou dus zomaar de top 10 in kunnen denderen na dit weekend.

Wessel Ouwerling is druk bezig een strookje groen aan te planten voor zijn voortuin. De strook loopt door tot voorbij de woning van zijn buurman. Samen minstens goed voor 60 kleine tegeltjes. De gemeente heeft gezorgd voor het feitelijke wippen van de tegels en leverde de planten. Ouwerling zal straks voor het onderhoud zorgen. ,,Toen we hier kwamen wonen was alles steen”, vertelt hij. ,,De voortuin, de achtertuin. Daar hebben we al veel aan veranderd. Nu hadden we ook best een bredere strook aan willen leggen, maar de stoep moet natuurlijk ook een bepaalde breedte behouden.”

Derby met Tilburg

Een eindje verderop in de straat helpt wethouder Greetje Bos (VVD, Leefbaarheid) mee met het vullen van een andere groenstrook. ,,De bewoners konden kiezen uit een aantal verschillende planten die allemaal geselecteerd zijn op hun vermogen goed bestand te zijn tegen weerextremen”, laat ze weten. Behalve dat er een landelijke ranglijst is in het NK-tegelwippen, zijn er ook derby’s ingericht. Breda is daarbij gekoppeld aan – hoe kan het anders – Tilburg. Momenteel staat Breda royaal voor op de Tilburgers. Meedoen met je buurt, straat of wijk kan nog steeds!