Groen park als groot terras: T-Huis is als jazzlocatie een ‘schot in de roos’

Liverpool met of zonder Van Dijk een wereld van verschil: kan Bredase mandekker zijn tweede Champions League winnen?

Liverpool met en zonder Van Dijk, het is een wereld van verschil. In zijn afwezigheid kwam de club vorig seizoen niet verder dan een derde plek in de Premier League, met hem strijden ‘The Reds’ op alle fronten mee. Zijn rust en vertrouwen moeten Liverpool vanavond aan de Champions League helpen. Het zou de tweede zijn voor de Bredase verdediger van absolute wereldklasse.

10:29