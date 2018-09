Groen licht voor windmolenpark met 28 turbines langs A16

Het besluit is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Zo probeerden bewoners van Overa in het buitengebied van Breda te voorkomen dat er drie windmolens in hun buurtschap worden gebouwd. In soms emotionele betogen vroegen de actievoerders aan de Brabantse volksvertegenwoordiging om ‘hun’ turbines uit het project te halen, zodat er overleg met de bewoners kan plaatsvinden. Want de provincie heeft het volgens de Bredanaars laten afweten als het gaat om de inspraak.

Volledig scherm Bewoners van Overa bij Breda zijn massaal naar het provinciehuis in Den Bosch gereisd om te protesteren tegen de komst van drie windmolens in hun buurtschap. © BN DeStem

Ook in de Staten zelf was er enige scepsis over het windmolenproject. Met name de PVV-fractie kan er de zin niet van in zien. Statenlid Harry van den Berg sprak van ‘een megalomaan project,’ dat wordt wordt gekenmerkt door ‘een volksverlakkerij van ongelofelijke proporties’: ,,Waar zijn we mee bezig?’’ Ook schetste hij een bloederig, apocalyptisch beeld van wat vleermuizen staat te wachten.

De PVV vond onder meer D66-Statenlid Gul Tevkir tegenover zich. Zij wees op het grotere klimaatplaatje, terwijl Stijn Smeulders (PvdA) sprak van een ‘gebalanceerd voorstel’.

Weerstand

Gedeputeerde Erik van Merrienboer snapt dat dit soort plannen altijd op weerstand zal stuiten. ,,Daarom moeten we maximaal zorgvuldig zijn en hebben we gekozen voor locaties met de minste overlast’’, aldus de provinciebestuurder.

Paranka Surminski van de Partij voor de Dieren maakte zich zorgen over de aanslag die de turbines plegen op het vleermuizen- en vogelbestand. ,,Er zullen altijd slachtoffers vallen, maar we voldoen ruimschoots aan de norm’’, zei Van Merrienboer. ,,Het is niet dat de fauna-ambulances af en aan gaan rijden.’’