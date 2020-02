Groen licht voor twee gamehallen in Breda

"We hebben deze week de vergunning van de gemeente gekregen. Na de carnavalsvakantie gaan we verbouwen en dan hopen we eind mei open te gaan", aldus directeur Roel Veltmeijer van Gamestate, dat inmiddels ook al personeel aan het werven is voor de vestiging aan de Grote Markt.

Gameplanet heeft eveneens een vergunning en hoopt in het voorjaar te beginnen in de Tolbrugstraat, bevestigt Jouri Wittens van het bedrijf. Het gaat om het pand tussen de Bever-winkel en de pop up-sneakerzaak Simply Paul. Ook Gameplanet is bezig personeel te zoeken.

Mario Kart

Grote speler

Voor Gameplanet wordt het de eerste vestiging. Gamestate is daarentegen een grote speler in de markt. Het bedrijf is onderdeel van de Veltmeijer Groep, die al zestig jaar actief is in de spelenbranche. De groep heeft zo’n vijftig hallen op vakantieparken in Europa onder de naam Gametown. In 2013 begon het bedrijf met de Gamestate-zaken in steden. Er zijn er inmiddels zes, onder ander in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven.