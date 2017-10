Groen licht voor 'Tantes van Van Gogh' in Zundert

ZUNDERT - De bouw van de 'Tantes van Van Gogh' in Zundert kan doorgaan. Een meerderheid van de raad stemde dinsdagavond in met de voor de bouw noodzakelijke bestemmingsplanwijziging.

Dit overigens ondanks een in allerijl ingediend burgerinitiatief. Dat was, zo oordeelde de raad, niet geldig. De indieners wilden er de bouw mee tegen gaan. Maar, als beleidsontwikkelingen al in zo'n ver stadium zijn als die rond de 'Tantes', kunnen die volgens de eigen Zundertse regels niet meer op het laatste moment met een burgerinitiatief worden tegengegaan.

Ook een initiatiefvoorstel van Fractie van de Sande (FvdS) en OPZ (Onafhankelijke Partij Zundert) om even pas op de plaats te maken, haalde het niet. Alleen de PvdA steunde het.

Die twee partijen benadrukten onder meer hoe gevoelig de locatie is waar gebouwd gaat worden. Het gaat daarbij met name om een complex met vijftien appartementen dat aan de Sint Elisabethlaan wordt gebouwd. Die appartementen moeten geld opleveren waarmee het eigenlijk pand waar ooit de buurvrouwen, de 'tantes' van Van Gogh, woonden, Markt 25 (De Roos) in oude luister kan worden hersteld.

Volledig scherm Nieuwste versie bouwplan Tantes van Van Gogh, Zundert. Vooraanzicht © DC Vastgoed & Ontwikkeling

Markt 25

Tegen de opknapbeurt van Markt 25 heeft niemand bezwaar. Maar het achterliggende wooncomplex: ,,Komt op heel gevoelige grond", zeiden Rachiem Koevoets van OPZ en Rien van de Sande van FvdS. Het is de geboortegrond van Vincent van Gogh.

Grond die, zo meenden de twee, het verdient om beschermd te worden. Koevoets wees er op dat ook Frank van den Eijnden van de stichting Van Gogh Brabant nog had gezegd te hopen dat de bouw niet doorging, Van de Sande meldde dat als er eenmaal is gebouwd, er geen weg meer terug is. ,,Laten we, voor we definitief beslissen, alle argumenten nog eens goed doornemen, zodat we een goed besluit nemen", verdedigde Van de Sande het uitgangspunt van het initiatiefvoorstel.

Inspraak

Maar dat is afdoende gedaan, meenden de meeste politici. Al had één en ander op het gebied van de inspraak beter gekund, waren zij het eens met de twee fracties, de mening van de inwoners, ook van de tegenstanders van de bouw, was op verschillende manieren heel duidelijk geuit. En maakte in die zin deel uit van de beslissing die dinsdag werd gemaakt.

Bovendien, zo oordeelden verschillende politici, is het maar de vraag of met de komst van het complex de 'Van Goghbeleving' in gevaar komt. Het gebied wordt immers groener, de auto's verdwijnen en tussen de tuin achter het Van GoghHuis en het Van Goghplein komt een doorkijk die vanuit de Van Goghtuin zicht biedt op het kerkje waar vader Van Gogh preekte.

Mochten de tegenstanders, zoals FvdS en OPZ voorspellen, nu naar de Raad van State stappen om daar te pogen het bouwplan tegen te gaan, dan vreest wethouder Johan de Beer dat niet. Het plan voldoet aan alle eisen.