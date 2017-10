Groen licht voor corsobouwplaats Prinsenstraat Zundert

Tegen de komst bestaat weerstand in Zundert. Met name van mensen die er vlakbij wonen. Maar liefst 33 bezwaren werden schriftelijk ingediend. Woensdag bij de behandeling in de Rondevergadering sprak een handvol critici de politiek toe.

Omwonenden zitten, zo bleek, niet zo te wachten op twaalf meter hoge bouwtenten achter hun huizen. Tenten waar tussen mei en september het geluid van slijptollen en lasapparaten de kikkers in een nabijgelegen poel overstemt. Het zijn witte, grote tenten met reclame er op. ,,Geen fraai uitzicht", meende een inspreekster. ,,Zoek een alternatief", zeiden de tegenstanders. ,,Kijk of voor de buurtschappen geen mooie bouwplaats op één van de bedrijventerreinen kan worden gerealiseerd. Daar zit niemand elkaar in de weg."

Maar, zo bleek uit een toelichting van verantwoordelijk wethouder Johan de Beer: ,,Er is bij de speurtocht naar een locatie niet over één nacht ijs gegaan." Integendeel: al achttien jaar wordt gezocht naar een goede locatie voor bouwplaatsen voor Veldstraat en 't Stuk. Een moeilijke zaak. Te meer daar buurtschappen niet te ver van hun achterban moeten zitten. ,,En een industrieterrein? Niet ideaal, integendeel. We stemmen daar alleen bij hoge uitzondering mee in."