Groen licht voor bouw Turkse moskee aan Vlaanderenstraat in Breda-Noord

Is hiermee de kou uit de lucht? Mogelijk niet, blijkt uit een eerste reactie uit de buurt. Het dossier ‘nieuwbouw Turkse moskee’ is met de jaren steeds dikker geworden. Van inspraakavonden waar emoties soms oplaaiden omdat bewoners zich overvallen voelden, wethouders die excuses aanboden voor de slechte communicatie, tot de rechter die eind vorig jaar besliste dat de bouw (de fundering ligt er al in) moest worden stilgelegd. Reden: de gemeente was niet duidelijk over de komst van de moskee.