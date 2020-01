Groeiende Blind Wall kleurt bouwschutting rondom Grote Kerk in Breda

Het kunstwerk is een initiatief van de Grote Kerk in samenwerking met Blind Walls Gallery. De schutting is lastig te beschilderen, daarom is ervoor gekozen om het kunstwerk in de vorm van 48 panelen van 1x1 meter te plaatsen. Het komend jaar worden regelmatig vier tot zes nieuwe panelen aan het werk toegevoegd. Op deze manier groeit het kunstwerk rondom de kerk tot het compleet is.



Net als andere muurschilderingen van Blind Walls Gallery is ook dit kunstwerk geïnspireerd door de locatie waarop het te zien is. Het werk van Zenk One verbeeldt de Grote Markt en Grote Kerk als ontmoetingsplek door de eeuwen heen. De inspiratie voor de panelen komt zowel uit de rijke historie als het heden van de iconische locatie. De eerste panelen passen bij het seizoen en zijn geïnspireerd op Kerst.