Grimhuysenpark in Ulvenhout is een lustoord voor muzikanten: het publiek luistert!

Wat dat betreft, zijn de jaarlijkse Grimhuysenpark Concerten in Ulvenhout een uitzondering. “Artiesten komen graag bij ons spelen. Omdat ze een luisterend publiek kunnen verwachten”, onthult organisator Wessel Keizer het succes van de reeks. Toen de pensionado begon aan deze hobby wist hij al wat hij wilde. “Geen grote lawaaierige dingen, geen hardrock. Ik wilde het klein, intiem en poëtisch houden, passend bij een park als dit. We zijn niet te vergelijken met Palm Parkies in het Valkenberg, dat is veel massaler.”

Gereputeerde musici

Ondanks een beperkt budget slaagt hij er dankzij die intimiteit iedere keer weer in om gereputeerde musici naar het Ulvenhoutse lustoord naast de kerk te halen. Dit jaar zijn dat onder meer Ulvenhouter van origine Hans Visser (bekend van Flairck) en zijn Russische vrouw Irena Philippova. “Hans belde me zelf met de vraag of ze mochten komen spelen”, vertelt Keizer trots.

Met ‘Hollands Glorie’ brengt het paar op de openingsavond, donderdag 4 juli, een muzikale ode aan onze Gouden Eeuw. Op 25 juli zijn de Mannen van Naam aan de beurt. De bandleden, onder wie Bredanaar Ton Smulders, maakten vroeger furore met Pater Moeskroen. Ook in hun nieuwe gedaante wisselen ze luisterliedjes af met aanstekelijke folk.

Quote “Het hoeft niet alleen topkwali­teit te zijn, ik wil bieden wat de mensen leuk vinden. Wessel Keizer

Andere acts zijn misschien (nog) niet bekend bij het grote publiek, Keizer maalt daar niet om. “Het hoeft niet alleen topkwaliteit te zijn, ik wil bieden wat de mensen leuk vinden. Ik vind het ook prachtig als er lekker meegezongen wordt.”

Zes optredens

De gastheer treedt ook zelf op, als zanger van de sixties getinte band The Song Factory op 11 juli. In totaal zijn er deze zomer zes optredens, drie minder dan in 2018. “Dat heeft niet met de financiën te maken, maar met de mankracht. We zijn met in totaal acht vrijwilligers en sommigen zijn een deel van de zomer op vakantie.”

Overdekt

Begonnen met 30 man publiek kwamen vorig jaar gemiddeld zo'n 250 liefhebbers per keer naar het park, waar ze op stoelen of op het gras kunnen zitten. “En bij slecht weer gaan we naar binnen bij Lunchroom De Uitdaging, de voormalige pastorie. Dankzij een overdekt terras kunnen we dan toch nog behoorlijk wat mensen herbergen. Eerdere jaren hebben we al een paar keer die uitwijk moeten nemen. Dat was niet erg, het zorgde juist voor een heel aparte, toffe sfeer.”

Programma

Grimhuysenpark Concerten, Dorpstraat Ulvenhout. Aanvang 20.00 uur, entree gratis, telkens op donderdag.

Programma: 4-7: Hans Visser en Irena Philippova; 11-7: The Song Factory (eigen werk en covers); 18-7: Laroux (zydeco); 25-7: Mannen van Naam; 1-8: Knalfuiforkest De Exota’s (zoete nostalgische liedjes, mooie verhalen); 8-8: Tip Jar (americana aan hippiekant van country).