'Gribusstraatje' wordt tóch aangepakt, maar wel pas in 2020

BREDA – Volgens de bewoners van de Menno van Coehoornstraat is de weg niet om aan te zien. Dat terwijl alle omliggende straten in de Spoorbuurt worden aangepakt en opgefleurd. Er gloort hoop voor de 'gribusstraat': de gemeente start met het ontwerpproces voor de herinrichting. De 'financiële middelen' worden nog gezocht.

Dat niet alleen: komend jaar wordt ook de Stationsweg aangepakt.

,,Samen met de plannen voor de bouw van het nieuwe station Breda is ook een plan gemaakt voor herinrichting van de buitenruimte rondom het station”, laat de gemeente in een persbericht weten.

In die plannen kreeg de gemeente subsidie van de Rijksoverheid voor de herinrichting van de Spoorbuurt. Daarmee veranderden de Meerten Verhoffstraat en de Wilemstraat in chique en groene allees. Maar voor de transformatie van de Menno van Coehoornstraat kreeg de gemeente geen subsidie. Omwonenden baalden daarvan en startten een handtekeningenactie.

Zelf betalen

Dat er geen subsidie kwam, betekent niet dat de herinrichting er niet komt. De gemeente gaat in eigen buidel tasten. ,,Het afgelopen half jaar hebben meerdere bewoners van de Menno van Coehoornstraat hun zorgen geuit over de onzekerheid over het wel of niet opnieuw inrichten van de straat. Hoewel er op dit moment nog niet voldoende financiële middelen zijn, start de gemeente wel met het ontwerpproces.”

Goed nieuws voor de omwonenden, dus. Maar ze moeten nog wel even geduld hebben voor de straat wordt aangepakt.

De gemeente probeert in 2019 geld vrij te maken voor de Menno van Coehoornstraat: de herinrichting zou dan in 2020 gaan gebeuren.

Stationsweg

Wat al wel vaststaat, is dat de herinrichting van de Stationsweg in het tweede en derde kwartaal van 2019 plaats gaat vinden. Hiervoor is nu een voorlopig ontwerp gemaakt.

,,Het behoud van de bestaande bomen (platanen) was daarbij uitgangspunt. De rijbaan wordt smaller en er komen langsparkeervakken aan de kant van de bebouwing”, aldus de gemeente. ,,Van de Meerten Verhoffstraat naar de Menno van Coehoornstraat wordt de Stationsweg éénrichtingverkeer. Het deel van de Stationsweg tussen de Menno van Coehoornstraat en de Terheijdenstraat blijft twee richtingen. Qua materialen wordt aangesloten bij de al uitgevoerde straten in de Spoorbuurt.”