Grensoverschrijdend gedrag: medewerker brandweer op non-actief gesteld

Dat bevestigt een woordvoerster van de Veiligheidsregio. ,,Tegen de man is een ontslagprocedure in gang gezet.”

De eerste signalen dat de medewerker zich schuldig maakte aan grensoverschrijdend gedrag dateren van november jongstleden. ,,We hebben vervolgens een extern bureau ingeschakeld om dit te onderzoeken. De uitkomsten daarvan kregen we half januari. Toen is de betreffende medewerker op non-actief gesteld.”