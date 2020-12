Grenscontroles België op coronatest zijn wassen neus

Terheijden geeft licht in de donkere dagen met speciale tour door buitenge­bied

12:00 TERHEIJDEN - Verschillende huizen, tractoren en andere objecten in (met name) het buitengebied van Terheijden zijn tussen kerst en oud en nieuw feestelijk verlicht. Via een lichtjesroute, uitgezet door agrariërs en inwoners, zijn ze vanuit de eigen auto te bewonderen. ‘Een lichtpuntje in deze donkere dagen’.