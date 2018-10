Greenhopper trekt de komende twee jaar door Breda

Het idee voor de Greenhopper komt van BRES (Bredase Energie Coöperatie) en is opgepakt door de gemeente Breda, die de wagen heeft gefinancierd. De gemeente en BRES verzorgen samen de voorlichting. De Greenhopper komt in de plaats van het huidige Groenloket, dat afgelopen jaar op dinsdag- en donderdagavonden geopend was in de centrale bibliotheek in Breda.

Verf van spijkerbroeken

"Mensen krijgen nu niet alleen een adviesgesprek over wat ze in hun woning aan duurzaamheid kunnen doen, we kunnen ze ook gelijk een aantal voorbeelden laten zien," zegt Coen Vos, adviseur duurzaamheid bij de gemeente Breda.

Vos wijst in de Greenhopper, die ingericht is als een 'tiny house', onder meer op ledverlichting, energiezuinige radiatoren en infra-rood warmtepanelen die zijn aangebracht. Ook is bij de inrichting overal gebruik gemaakt van gerecyclede materialen. "Een deel van de wanden is bijvoorbeeld geverfd met denim-tex, gemaakt van spijkerbroeken," zegt Vos.

Groene daken

In de Greenhopper kunnen mensen ook informatie krijgen over subsidies of leningen voor duurzaamheidsmaatregelen. In de gemeente Breda zijn die op dit moment beperkt. Vanuit de gemeente is alleen een subsidie beschikbaar voor het vergroenen van daken (maximaal 3.000 euro voor particulieren en 12.000 euro voor bedrijven of instellingen).

Andere subsidies zitten er voorlopig niet aan te komen vanuit de gemeente. "Maar zijn wel bezig met het ontwikkelen van budget-neutrale producten," zegt wethouder Greetje Bos. "Wij lenen dan bijvoorbeeld geld aan mensen die het gebruiken voor duurzame maatregelen in hun woning. Het geld dat ze zo besparen op hun energierekening, kunnen ze dan gebruiken voor de aflossing."

Wijken en dorpen

De Greenhopper staat ook donderdag op de Grote Markt, waar dan van 18.00 tot 21.00 uur informatie verkrijgbaar is. Vervolgens verhuist de wagen naar het Kasteelplein en gaat daarna de wijken en de dorpen van de gemeente in. Een overzicht van data en locaties staat op de site van Groenplein Breda.